DODO, Rientrato dal Brasile, si è allenato al Viola Park

Dopo il viaggio intercontinentale per raggiungere i compagni del Brasile, Dodo è tornato a Firenze a lavorare al Viola Park. L'esterno della Fiorentina infatti, una volta rientrato dagli impegni con i verdeoro nelle qualificazioni al Mondiale 2026 (zero minuti nel pareggio dei carioca contro l'Uruguay, ndr), ha ripreso ad allenarsi al centro sportivo di Bagno a Ripoli, come mostra anche lui stesso tramite una Storia sul proprio account Instagram. L'ex Shakhtar è dunque già tornato a disposizione di Palladino, in preparazione alla gara di domenica che vedrà la Fiorentina di scena a Como.