Dodoro: i numeri impressionanti del brasiliano. Il rinnovo è ancora in ballo

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola esalta Domilson Cordeiro dos Santos, per tutti Dodo. A Milano ha disputato una partita sontuosa, scrive sul brasiliano il quotidiano, con pochi fronzoli e tanta concretezza nei duelli con Theo Hernandez sulla fascia. Senza dimenticare il gol del 3-2 che per poco non ha fatto esplodere di gioia gli oltre duemila tifosi viola presenti a San Siro. Non a caso Dodo è il quarto giocatore in Serie A per distanza percorsa palla al piede: 5.753 metri, dietro solo a Kalulu, Guendouzi e Gatti. È invece sesto nella classifica dei movimenti palla al piede con 463 metri, infine è secondo nella graduatoria dei movimenti in avanti: 309, dietro al solo Alessandro Bastoni (327).

Questione rinnovo. Dodo si gode la scommessa vinta con Moise Kean che gli dovrà pagare una vacanza, mentre per il rinnovo bisognerà tornare a parlarne, anche perché la società gli aveva prospettato pochi mesi fa un prolungamento come minimo biennale (con opzione per il terzo anno), quindi almeno fino al 2029 considerando la scadenza attuale al 2027. Dodo aspetta, e pur essendo stato chiamato da Hans-Dieter Flick al Barcellona, ha messo la Fiorentina avanti a tutto. Ma nella trattativa con i viola ci sono ancora delle questioni da definire sull’ingaggio, motivo per cui sono previsti dei nuovi confronti nelle prossime settimane. L’obiettivo è sistemare tutto discutendone faccia a faccia, tanto più che il calciatore sarebbe molto orgoglioso di potersi legare a “vita” al club di Rocco Commisso.