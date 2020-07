DL SEMPLIFICAZIONI, Non c'è il Franchi tra le opere

Il DL Semplificazioni sbloccherà almeno tre opere strategiche per la Toscana: la Tirrenica, la E45 e la Darsena Europa. Per quanto riguarda Firenze, sono tramvia e stazione Foster per la TAV ad essere state incluse. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, non c'è il Franchi. Il perché lo spiega il sindaco, Dario Nardella: "Fin dall’inizio aspettiamo una norma per tutti gli stadi italiani vecchi o nuovi che, grazie alle nuove linee di semplificazione previste dal decreto, potrà essere inserita in un emendamento parlamentare in sede di conversione del decreto stesso". Tradotto: la norma nel decreto non pare ci sia ancora e sarà solo l’intervento del Parlamento a poterla inserire. C’è già una proposta di legge avanzata da Rosa Maria Di Giorgi (Pd), si parla però anche di una norma per semplificare pure la costruzione degli stadi nuovi che verrà proposta nel decreto. Insomma, su questo fronte, si vedrà.