DI GENNARO, La fascia a Ribery. Con Mandzukic...

L'edizione odierna de La Nazione ospita un'intervista all'ex centrocampista viola Antonio Di Gennaro. "Quando ho visto Chiesa senza la fascia di Astori ho capito che qualcosa strideva, mi chiedevo il perché privarlo di un simbolo così importante. Chiesa comunque non ha finito il suo percorso viola, se voleva essere un riconoscimento...", parte del suo giudizio sulla cessione più pesante dell'ultimo mercato. Espressi dubbi anche, oltre a quella di Milenkovic, sulla permanenza dell'attuale capitano Pezzella, Di Gennaro non ha dubbi: "Darei la fascia a Ribery: è il leader, il numero uno che dà sempre l'esempio. Quando ho saputo che aveva chiamato Mandzukic per convincerlo mi sono detto: benedetti certi giocatori...". L'opzione Castrovilli, no? Ha anche la dieci... Qua Di Gennaro non concorda: "Ancora troppo giovane, magari in futuro ma ancora non lo vedo pronto".