DI GENNARO A RFV, Serve un centrale. Barak...

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato dell'attualità viola a Radio Firenzeviola, partendo dalla sfida di stasera col Twente: "Non passare in Conference sarebbe una delusione grande, anche perché Italiano ha caricato molto l'ambiente in questi giorni. Quella di stasera sarà come una finale, credo che la vittoria contro la Cremonese, anche per come è avvenuta, abbia dato una grande consapevolezza al gruppo. Anche se c'è stata un po' di confusione dietro io credo che la squadra si porterà dietro la grande capacità di non mollare vista domenica.



Un colpo in difesa? Sarebbe l'ora, serve qualcuno dietro, a maggior ragione in caso del passaggio del turno. Un difensore centrale è necessario, anche se il fatto che sia rimasto Milenkovic è una sorpresa positiva per la squadra. A centrocampo anche potrebbe arrivare qualcun altro. Io stravedo per Barak, credo sia il giocatore che serve e che nell'ultimo anno ha fatto benissimo".