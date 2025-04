RFV Di Chiara: "Palladino ha trovato la quadra, campionato strano e impronosticabile"

Alberto Di Chiara, ex calciatore viola è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "La Fiorentina deve giocare le ultime partite come se fossero tutte delle finali, Palladino ha trovato la quadra e adesso i viola devono cercare di fare il salto e arrivare in Europa".

Chi vede come favorite alla zona Champions escluse Napoli e Inter? "Questo è un campionato strano, l'Atalanta ha avuto un crollo, la Lazio è in ripresa, è molto difficile fare un pronostico, tutte le squadre devono vivere partita per partita, è molto difficile fare programmazioni".

Che ne pensa di Gosens e del suo infortunio? "Gosens è un leader sia dentro che fuori dal campo, mancando lui può mancare un certo equilibrio. Parisi è un buon sostituto e a Milano ha fatto una buona partita, ha ritrovato la fiducia ed è stato bravo Palladino a fargliela ritrovare".

Folorunsho secondo lei potrebbe fare il quinto a centrocampo?

"L'ex Napoli è un calciatore più da contenimento, è un calciatore che copre la fascia invece che coprirla, è una soluzione anche questa. Dipenderà tutto da quando recupererà Gosens".

Domenica a Firenze arriva il Parma, i viola si devono preoccupare?

"L'avevo individuata come una possibile sorpresa del nostro campionato, pensavo potesse fare molto di più, Chivu pare abbia trovato un equilibrio e adesso sono in un momento positivo. Nessuna partita sarà facile tutte le squadre lottano per qualcosa".