DI CARMINE, Dopo il gol un messaggio a Pezzella

Quella di oggi non può essere stata una giornata qualunque per Samuel Di Carmine, autore del gol con cui l'Hellas Verona ha battuto la Fiorentina, proprio lui che è nato e cresciuto a Firenze, oltre che nel vivaio della squadra viola con cui ha fatto anche l'esordio in prima squadra. Nel post-partita l'attaccante, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, ha trovato però il tempo anche per rivolgere un pensiero a German Pezzella, da lui messo ko dopo neanche quattro minuti per via di una gomitata al volto. L'ex gigliato ha infatti chiesto personalmente il numero di cellulare del capitano viola all'ufficio stampa del club, così da potergli inviare un messaggio di buona guarigione e pronta ripresa.