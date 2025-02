RFV Delneri spinge Beltran: "Partner ideale di Kean. E Fagioli faccia la mezzala"

L'ex allenatore, tra le altre, di Chievo e Verona Luigi Delneri è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio", per fare il punto sul momento della Fiorentina in vista proprio della sfida di domenica al Bentegodi contro i gialloblù. Ecco le sue parole: "La Fiorentina sta vivendo alti e bassi, forse Palladino deve ancora capire come valorizzare i nuovi calciatori. Mi pare che l'ideale per i viola sia quello di incontrare solo squadre forti… però credo che il problema principale sia che senza Kean la Fiorentina non ha punti di riferimento in avanti: deve trovare continuità di risultati e questo è chiaro che sia il compito dell'allenatore, che deve capire che ciò che chiede una piazza come Firenze non può essere quello che chiedeva a Monza".

Lei è stato un grande fruitore del 4-4-2: è ancora un modulo utile?

"Molte squadre estere oggi lo fanno, è un modulo che serve a coprire bene il campo. Poi ovviamente dipende dai giocatori che hai a disposizione. Fondamentali sono le ali del centrocampo".

Gudmundsson starà fuori a lungo: chi vede come partner d'attacco ideale con Kean?

"Beltran può essere un buon punto d'appoggio accanto a Kean, in questo momento. Tecnicamente è molto dotato e ha un discreto senso del gol. Io però non lo spremerei a fare il mediano, lo metterei - ripeto - più avanti. La squadra ha una media-età da dover forgiare e anche lui è un giovane che deve far venire fuori i suoi valori".

Cosa si aspetta infine da Fagioli?

"Non si è capito molto quale sia il suo ruolo… però ha un ottimo piede, è sfruttabile meglio come centrocampista e non come trequarti. Sa dettare bene i tempi, la qualità e giocate ma deve trovare ancora il modo di avere un rendimento costante"