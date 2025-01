DE SINOPOLI A RFV, Entro sabato la risposta dal TAR

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione "Palla al Centro" per commentare la notizia del divieto di trasferta ai tifosi viola a Monza: "Abbiamo ricevuto il provvedimento della prefettura di Monza-Brianza martedì sera e nel testo non si fa menzione a qualcosa di veramente tangibile, ma vuole essere solo punitivo. Per questo abbiamo deciso di impugnarlo e di andare per vie legali, mandando al TAR della Lombardia un ricorso. Domani, massimo sabato mattina, dovrebbe arrivare la risposta, anche perché ci sono tempi tecnici che riguardano l'eventuale vendita dei biglietti. Non era previsto l'esodo, ma si tratta di una questione di principio: l'impressione è da un caso isolato si sia montata una questione molto più grande".

PER L'INTERVENTO COMPLETO ASCOLTA IL PODCAST