DE MAGISTRIS, Prenderei Ibrahimovic. Chiesa...

L’ex campione di pallanuoto fiorentino Gianni De Magistris ha analizzato così le vicende attuali in casa Fiorentina: "Fossi i viola prenderei Ibrahimovic, è un trascinatore. Lo so che ha ben 37 anni, ma mi farebbe galoppare la fantasia. Magari il primo anno gioca a Firenze da noi e poi va a giocare nei Cosmos a New York. Ho fatto il nome dello svedese perché tutti si aspettano una grandissima campagna acquisti. Attaccanti come Inglese e Cutrone non fanno la differenza. Con Ibrahimovic l’entusiasmo sarebbe alle stelle. Mi chiedo come sia possibile che Commisso, ad oggi, non abbia ancora avuto modo di parlare con Federico Chiesa o con il suo padre. Se i giocatori rispettassero i contratti non ci sarebbe bisogno di parlare".