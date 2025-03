De Gea, dopo Atene il portiere spagnolo torna il titolare tra i pali

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) si concentra sul ruolo e del portiere e sulla figura di David De Gea. Dopo il ko di Atene con l'erroraccio di Terracciano sulla seconda rete dei greci, quello dell'estremo difensore è stato il tema di discussione principale a Firenze negli ultimi giorni. In attesa di scoprire quali saranno le scelte di Palladino per il match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos, l'ex Manchester United tornerà titolare questo pomeriggio contro il Napoli. Fino ad adesso Palladino è stato ferreo sulla scelta di far giocare De Gea in campionato e Terracciano in Europa.

Una scelta che durante il girone unico non è mai stata contestata ma che invece ha ricevuto forti critiche prima e dopo la sfida dello Spyros Louis. Tornando al Napoli De Gea nel match di andata subì tre gol dai partenopei, oggi per far sì che non finisca allo stesso modo e che i viola riescano a tornare a Firenze con dei punti ci sarà bisogno anche delle sue parate. Poi da stasera si penserà a chi difenderà i pali gigliati giovedì sera al Franchi in Conference League.