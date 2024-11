DATI A RFV, All'Inter gli si fa un c... come un paiolo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex storico massaggiatore della Fiorentina di Gabriel Batistuta, Luciano Dati, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca il vento". Ecco le sue parole sull'attualità viola e non solo: "Forza Fiorentina! Facciamo il c...o a tutti quest'anno" esordisce l'ex viola che poi prosegue "Quando vedo la Fiorentina così in alto invito i tifosi a stare calmi dicendo che si può anche perdere ma all'Inter 'gli si fa il c...o come un paiolo'. Io ho fatto da massaggiatore anche a Palladino per un inverno quando giocava nel Parma e lo trovavo una persona squisita, con Rosi, Galloppa e Maccarone, portavo il lettino a domicilio. Come vedeva il calcio lui, con la serenità e la tranquillità, mi chiedeva chi avrebbe giocato, era una persona splendida, mi volevano bene tutti, come Bati. Eravamo in tre ma lui voleva solo me anche se non ero il massaggiatore di Batistuta ma di tutta la Fiorentina".

Kean ricorda Batistuta? "Ci penso sempre, per come segna, mi metto lì a pensare vediamo ora come segna. Da fuori area, di tacco, a gallina come domenica... Quando a Batistuta davo il gagliardetto mi diceva sempre "stai tranquillo, ci penso io", come consigliavo di fare al Parma a Gilardino ed ora penso a Kean.

De Gea? Un portiere così lasciato libero così... chi l'avrebbe mai pensato potesse essere disponibile"

