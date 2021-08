DALL'UK, Vlahovic primo obiettivo del Tottenham

Dall'Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni sull'interessamento del Tottenham per Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato dalla BBC, il serbo sarebbe il primo obiettivo degli Spurs in caso di partenza di Kane. Sull'attaccante classe 2000, da mesi in trattativa coi viola per il rinnovo di contratto, è forte però anche il pressing dell'Atletico Madrid e dell'Inter.