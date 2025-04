Dall'Inghilterra, Everton ha messo gli occhi su Gudmundsson

Dall'Inghilterra giungono notizie riguardanti un calciatore della Fiorentina. In modo particolare, secondo quanto riportato dal portale TEAMTalk, l'Everton avrebbe messo nel mirino Albert Gudmundsson. La Fiorentina, dopo aver versato al Genoa 7 milioni di Euro per il prestito oneroso, ancora non ha comunicato ufficialmente al club ligure la decisione sul riscatto fissato a 17 milioni più 3 di bonus.

I viola stanno ancora valutando al situazione, anche se al momento l'idea sembrerebbe quella di riscattare il suo numero 10, e allora l'Everton potrebbe inserirsi nella trattativa per arrivare all'islandese. La formazione di Moyes, che nonostante alcune difficoltà iniziali giocherà anche la prossima stagione in Premier League, non avrebbe nessuna difficoltà a sborsare i circa 20 milioni di Euro necessari per l'acquisto a titolo definitivo dell'ex Genoa ma la priorità è ovviamente della Fiorentina. I Toffees sarebbero interessati a Gudmundsson per sostituire Calvert-Lewin, possibile partente vista la scadenza del contratto, e Broja, che invece dovrebbe tornare al Chelsea.