DALL'ARGENTINA, Viola sul classe 2002 Gonzalez

Nuovo obiettivo per la Fiorentina. Secondo indiscrezioni raccolte dal canale sportivo sudamericano TyC Sports, i viola avrebbero fatto un sondaggio per il centrocampista argentino classe 2002 Matias Gonzalez, in forza al Banfield. Già nel giro della Nazionale Under 17, il giocatore è anche nel mirino del Tottenham.

Questo il tweet del collega sudamericano che ha lanciato la notizia:

#Banfield le ofreció el primer contrato a Matías González, una de las promesas de la categoría 2002. A su agente, no obstante, lo han sondeado de Fiorentina y Tottenham. pic.twitter.com/EByjLTD35z — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 16, 2019