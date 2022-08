DAL CS, Nico ok. Stasera cena di squadra per Barak

Allenamento pomeridiano per la Fiorentina. Tra gli acciaccati di ieri c'era Nico Gonzalez che comunque oggi ha fatto scarico con chi ha giocato ieri e sarà valutato da Italiano in vista del Napoli. Seduta normale invece per chi non è sceso in campo a Enschede. Per quanto riguarda Barak, oggi è stata la giornata della presentazione ad Italiano, a Commisso e ai compagni e questa sera resterà a cena con la squadra al centro sportivo. Presente anche Zurkowski che risulta non al 100% e che potrebbe presto lasciare la Fiorentina.