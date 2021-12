DAL CS, Castro e Nastasic verso la convocazione

Arrivano novità importanti dal Centro Sportivo Davide Astori in vista della gara di domenica alle 15 contro il Sassuolo allo stadio Artemio Franchi. Mister Vincenzo Italiano, infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, sicuramente non potrà contare su Pulgar e Dragowski per la sfida con i neroverdi, in quanto ancora non al top della condizione, ma potrà molto probabilmente portarsi in panchina sia Castrovilli che Nastasic.