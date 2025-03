Da oggi i biglietti per Fiorentina-Juventus: le info su prezzi e modalità di vendita

vedi letture

La Fiorentina, tramite il suo sito ufficiale, ha pubblicato le informazioni in merito alla vendita dei biglietti per la gara casalinga di campionato contro la Juventus, in programma al Franchi domenica 16 marzo alle ore 18. Questa la nota del club:

Tutte le informazioni per acquistare i biglietti e le relative fasi di vendita della 29° giornata di SerieA Enilive 2024/25 in programma il 16/03/2025 h 18:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze:

REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA

A seguito delle Misure Organizzative assunte in Sede di Gos l'acquisto dei biglietti dei settori locali in tutte le fasi di vendita non è consentito ai residenti nelle Regioni Piemonte e Lombardia, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle Autorità competenti.

ACQUISTO SETTORI LOCALI

Obbligo di InViola Premium/Gold Card per ogni titolare di biglietto, esclusi gli Under 14, in tutti i settori ad eccezione di Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima. I turisti stranieri residenti all’estero potranno acquistare senza obbligo di tessera tutti i settori locali ad eccezione del settore Curva Ferrovia.

*Se non hai la InViola Premium/Gold Card clicca QUI per sottoscriverla.

Per i residenti nella provincia di Firenze sarà possibile acquistare i biglietti dei settori locali, ad eccezione del settore Curva Ferrovia, senza obbligo di tessera presso il Fiorentina Point (contattabile anche all’indirizzo mail fiorentinapoint@acffiorentina.it).

ACQUISTO SETTORE OSPITI

In attesa di ulteriori comunicazioni da parte delle Autorità competenti, l’inizio della vendita del settore Ospiti, identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta, è programmato per le ore 15:00 del 10/03/2025. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 del 15/03/2025 per i soli possessori di fidelity card Juventus FC.

CALENDARIO DI VENDITA

PRIMA FASE (PROMO EX ABBONATI 23/24)

Dalle ore 15:00 del 04/03/2025 fino alle ore 14:59 del 05/03/2025.

Fase di vendita dedicata ai vecchi abbonati alla stagione 2023/2024 che NON hanno rinnovato l’abbonamento alla stagione 2024/2025.

SECONDA FASE (PROMO EX ABBONATI 23/24+PROMO GENERAZIONE VIOLA)

Dalle ore 15:00 del 05/03/2025 fino alle ore 23:59 del 15/03/2025.

Prosegue la tariffa scontata per gli Ex abbonati 2023/24 e inizia la fase di vendita Promo Generazione Viola.

TERZA FASE (INTERO MATCH-DAY)

Dalle ore 00:00 del 16/03/2025 fino ad inizio gara.

Fase di vendita attiva il giorno gara.

CAMBIO NOMINATIVO

Cambio titolarità di biglietti e abbonamenti NON CONSENTITO.

ACF FIORENTINA sottolinea l’importanza di acquistare i tagliandi solo attraverso i canali ufficiali per evitare frodi o problematiche legate a rivendite non autorizzate.