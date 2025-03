Da dove si riparte? Non solo Fiorentina-Panathinaikos: ecco il quadro degli altri ottavi di Conference

Notte di coppe e di campioni, più o meno. Giovedì sera vuol dire come sempre Conference League, non solo per Fiorentina e Panathinaikos ma per altre quattordici realtà che si sfideranno negli ottavi di ritorno della competizione. C'è subito da notare come, dopo l'andata, ci sia solo una gara virtualmente chiusa: dopo il 3-0 in casa sette giorni fa, lo Jagellonia deve difendere l'ampio vantaggio stasera (ore 18.45) sul campo del Cercle Brugge, sfida non impossibile. Alle 18.45 in campo anche Djurgarden-Pafos: si parte dall'1-0 conquistato dai ciprioti in casa all'andata, stesso risultato di NK Celje-Lugano, con gli svizzeri che in casa dovranno provare a ribaltare la sconfitta di misura patita in Slovenia (chi passa affronterà una tra Fiorentina e Panathinaikos).

L'altra gara del tardo pomeriggio è Rapid Vienna-Borac Banja: i primi novanta minuti sono terminati 1-1, tutto ancora da scrivere anche se gli austriaci sono sulla carta favoriti. Delle quattro gare delle 21, oltre a Fiorentina-Panathinaikos, in campo anche il Chelsea, che con la gestione Maresca dovrebbe continuare a dare spazio alle seconde e terze linee anche nel ritorno contro il Copenaghen, dopo il successo 2-1 dei blues in Danimarca; si riparte da punteggio di parità invece tra Guimaraes e Real Betis (2-2), mentre nell'ultimo ottavo il Molde va a Varsavia, contro il Legia, per difendere il 3-2 strappato in casa. Tutto apertissimo, a ogni latitudine. Ecco il tabellone della competizione: