D. ROSSI A RFV, Sta ad Italiano: scelga 11 titolari

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato dei temi legati all'attualità di casa viola oggi a Radio Firenzeviola: "Penso che si faccia fatica a dare un giudizio da fuori alla Fiorentina perché sta facendo fatica da un punto di vista tecnico ma è giusto che sia l'allenatore a fare le sue valutazioni. Spesso si cerca il responsabile e non le soluzioni, ma cercando il capro espiatorio non risolvi il problema. Sicuramente la società starà chiedendo lumi ad Italiano. Dal punto di vista tecnico la squadra sta facendo fatica, questo è indubbio. Il gioco è molto dispendioso e sta mancando qualcosa. Si può risolvere solo dal punto di vista tecnico e l'allenatore deve farlo. Le società migliori si vedono nei momenti di difficoltà".

Quale soluzione per la Viola?

"La Fiorentina l'anno scorso si è espressa giocando in questa maniera e la campagna acquisti è stata fatta in questo senso. Per l'allenatore ora è importante che scelga 10-11 giocatori che gli danno affidabilità. Quando le cose non vanno bene bisognerebbe partire da una base di titolari, cambiare sempre tiene tutti sulla corda ma scontenti tutti. Ci sono le categorie come in tutti i lavori, giocatori più bravi e altri che vanno più in difficoltà".

Come fare con i tanti impegni?

"Nel momento in cui non c'è possibilità di intervenire sugli allenamenti visto che si gioca ogni 3 giorni, bisogna intervenire sugli uomini e sui giocatori. Pensiamo a questa volta: sei tornato stanotte, oggi fai defaticamento e domani è già rifinitura. Non puoi lavorare sui dettagli, quindi ti devi concentrare sui giocatori con più energia".

Ikoné?

"Nei sistemi di gioco ci sono dei ruoli più importanti di altri. Uno è il portiere e secondo me si deve stabilire una gerarchia. Bisogna che tutti sappiano chi è il titolare e chi il sostituto. Poi c'è l'asse centrale forte che mi deve permettere di fare la differenza, che in questo momento alla Fiorentina è carente. Sono state fatte valutazioni sbagliate perché si guarda troppo agli esterni e meno ad altri ruoli più importanti".

Cabral e Jovic?

"Probabilmente hanno qualità ma non le stanno esprimendo. Ma in questo momento questo hai, quindi bisogna fare quadrato e trovare soluzioni".