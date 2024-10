D'AGOSTINO A RFV, Adli è il Pessina con più qualità

FirenzeViola.it

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

L'ex viola Gaetano D'Agostino è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare dell'attualità viola. Ecco le sue parole: "Si deve ripartire dal Milan, peccato per la sosta perché dopo una vittoria contro una squadra forte e blasonata hai entusiasmo. Ma c'è anche il lato positivo di poter lavorare sugli errori, sulla parte atletica e sul recupero di acciaccati. Certo è che la partita è stata bella e poi c'è stato De Gea, che ha parato due rigori in maniera lucida e attenta. Si riparte anche da questi episodi"

Che ne pensa di Bove? "E' un giocatore che fa della disponibilità a fare più ruoli un punto di forza ed è un professionista serio, è umile ed ha abnegazione; la Fiorentina per pedalare può contare su di lui"

Adli mancava ai viola per completare la squadra di Palladino? "Al Monza aveva Pessina che con meno qualità ma più continuità attaccava gli spazi e faceva il tuttofare. Adli fa cose di grande classe anche se poi sbaglia cose semplici, quello che gli è mancato al Milan è stata la continuità. E in una partita delicata con la ex squadra ha fatto una grande prova. E la piazza di Firenze è quella giusta per lui perché piacciono quei giocatori tecnicamente portati alle giocate. E può creare l'imprevidibilità negli schemi di Palladino. Se mi ci rivedo? Siamo diversi io più fisico lui meglio nel corto ma mi piace molto".

