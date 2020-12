CUTRONE, Il Benevento vuol tentare di ingaggiarlo

Secondo quanto scrive Tuttosport, il benevento starebbe pensando al cartellino di Patrick Cutrone. Il ragazzo a Firenze non ha trovato la propria dimensione, dovrebbe quindi tornare in inghilterra al Wolverhampton, ma solo di passaggio. Il suo acquisto, essendo un Under, non sarebbe legato a cessioni. Il club di Vigorito tenterà dunque di ingaggiare il giocatore per dare un attaccante promettente a Filippo Inzaghi.