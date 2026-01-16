CSC Flash, possibile offerta per Thorstvedt. L'Al-Sadd su Sohm
Torna l'appuntamento di calciomercato, riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".
Dentro Harrison, fuori Viti.
Oggi Jack Harrison è arrivato a Firenze per firmare il suo nuovo contratto con la Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Mattia Viti, invece, è ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. Prestito secco fino a giugno.
Occhio all'esterno.
Nel caso in cui la Fiorentina vendesse Fortini, Parisi dovrebbe tornare a fare il terzino. Quindi potrebbe servire un nuovo esterno: piace Daniel Maldini dell'Atalanta.
Non solo Fabbian, occhio a Thorstvedt.
Domenica la Fiorentina parerà col Bologna di Giovanni Fabbian. Servono minimo 16 milioni per l'acquisto a titolo definitivo (al massimo prestito con obbligo). Piace anche Kristian Thorstvedt del Sassuolo: il giocatore non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2027, questo può dare forza ai viola che sono pronti a offrire 12 milioni per il prestito con obbligo di riscatto.
Il punto sulla difesa.
Sempre occhio a Diogo Leite che si svincolerà a giugno dall'Union Berlino. Sullo sfondo Rodrigo Becao del Fenerbahce e Diego Coppola del Brighton con cui c'erano già stati dei contatti ad dicembre.
Qatar su Sohm.
Non solo la Cremonese, adesso anche l'Al-Sadd di Roberto Mancini è sulle tracce di Simon Sohm. Da capire cosa vorrà fare la Fiorentina.
