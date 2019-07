CRISTOFORO, Vogliamo fare bene. Castrovilli...

Direttamente dopo la seduta mattutina negli Stati Uniti, Sebastian Cristoforo ha parlato ai microfoni dei media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Stiamo lavorando bene, molto forte. Fa bene a tutta la squadra perché ci aspettano partite importanti. Il jet-lag? Sappiamo che è tutto un po' particolare ma va bene così. Ci conosciamo tutti meglio e siamo fiduciosi per la partita di domani. Il gruppo? Vedo voglia di rivincita. Siamo tutti motivati e c'è grande voglia. Questa Fiorentina vuole fare bene. Castrovilli? L'ho visto benissimo, non lo conoscevo ma mi ha impressionato. Non solo lui: tutti lavorano molto bene. Il Chivas? Ci aspettiamo una squadra forte perché sono quasi pronti per il campionato. In più per loro sarà molto importante. Noi comunque vogliamo vincere. La nuova proprietà? Sono cose che succedono. La società ha fatto dei cambi, vediamo come andrà ma speriamo il meglio per i tifosi".