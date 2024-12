COULIBALY, Piace ai viola. Operazione slegata da Kayode

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è chiamata a risolvere la situazione riguardante Biraghi, il cui rapporto con Palladino appare logorato. La società sta cercando una soluzione sia per le uscite che per gli innesti. In particolare, la dirigenza viola avrebbe messo nel mirino Woyo Coulibaly del Parma. Questa operazione non sembra essere collegata a un possibile trasferimento di Kayode, e potrebbe realizzarsi indipendentemente da quest'ultimo.