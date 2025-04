Corsa all'Europa: cinque in quattro punti, calendari a confronto

In ordine crescente di punti, Fiorentina, Roma, Lazio, Juventus e Bologna, più in sù l'Atalanta. Escludendo la Dea, che con le due vittorie contro Bologna e Milan ha ipotecato il terzo posto, cinque squadre in quattro punti. La classifica di Serie A racconta di come la lotta per gli altri due posti in Champions League nella prossima stagione sia più aperta che mai, con un'incertezza che probabilmente durerà fino all'ultima giornata di campionato. In palio anche due posti in Europa League e uno in Conference, con la discriminante della Coppa Italia: la finale del trofeo nazionale sarà Milan-Bologna, se la vincente della Coppa rimarrà fuori in campionato dalle prime sette (più probabile per il Milan, classifica alla mano) tutto cambierà. Perché la Coppa Italia vinta dà il diritto di accesso alla prossima Europa League, ma i posti per l'EL devono rimanere due massimo per federazione. Quindi il quinto posto varrebbe Europa League, il sesto Conference e il settimo non porterebbe a niente. Di seguito i calendari a confronto (anche in versione grafica).

Atalanta terza in classifica (64 punti)

34esima giornata: Atalanta-Lecce

35esima giornata: Monza-Atalanta

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Genoa-Atalanta

38esima giornata: Atalanta-Parma

Bologna quarto in classifica (60 punti)

34esima giornata: Udinese-Bologna

35esima giornata: Bologna-Juventus

36esima giornata: Milan-Bologna

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Bologna-Genoa

Juventus quinta in classifica (59 punti)

33esima giornata: Parma-Juventus

34esima giornata: Juventus-Monza

35esima giornata: Bologna-Juventus

36esima giornata: Lazio-Juventus

37esima giornata: Juventus-Udinese

38esima giornata: Venezia-Juventus

Lazio sesta in classifica (59 punti)

34esima giornata: Lazio-Parma

35esima giornata: Empoli-Lazio

36esima giornata: Lazio-Juventus

37esima giornata: Inter-Lazio

38esima giornata: Lazio-Lecce

Roma settima in classifica (57 punti)

34esima giornata: Inter-Roma

35esima giornata: Roma-Fiorentina

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Roma-Milan

38esima giornata: Torino-Roma

Fiorentina ottava in classifica (56 punti)

34esima giornata: Fiorentina-Empoli

35esima giornata: Roma-Fiorentina

36esima giornata: Venezia-Fiorentina

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Udinese-Fiorentina