CORR.SPORT, Iachini a rischio. Due le alternative

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PEZZELLA SOSTITUITO SOLO PER STANCHEZZA: È OK Tornato titolare con anche la fascia di capitano, il difensore della Fiorentina German Pezzella è stato sostituito al 71' per far spazio a Igor. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, nessuna ricaduta muscolare per... Tornato titolare con anche la fascia di capitano, il difensore della Fiorentina German Pezzella è stato sostituito al 71' per far spazio a Igor. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, nessuna ricaduta muscolare per... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Allenamento pomeridiano quest'oggi per la Fiorentina, attesa alle ore 16 al centro sportivo per una seduta di preparazione in vista dell'Udinese domenica prossima. Sarà il primo allenamento dopo il pareggio di Cesena contro lo Spezia. Allenamento pomeridiano quest'oggi per la Fiorentina, attesa alle ore 16 al centro sportivo per una seduta di preparazione in vista dell'Udinese domenica prossima. Sarà il primo allenamento dopo il pareggio di Cesena contro lo Spezia. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi