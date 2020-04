CORR. FIO., Duncan: "Qui per diventare grande"

"Qui per diventare grande. In ansia per la mia Africa". L'edizione odierna del Corriere Fiorentino apre con queste parole del centrocampista viola Alfred Duncan, che si è concesso al quotidiano. "Tanti giovani sognano di giocare a Firenze, che bello ritrovare Iachini", ha dichiarato l'ex Sassuolo. "Sapere che Vlahovic, Pezzella e Cutrone erano positivi mi ha messo paura. In Ghana la situazione sembra sotto controllo, ma se il contagio dovesse esplodere avrebbe un effetto devastante. Nulla sarà come prima".