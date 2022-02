CORR.FIO, Chi è Italiano. Calcio anche con la moglie

Vincenzo Italiano ha nel pallone una vera e propria ragione di vita. Come racconta il Corriere Fiorentino, il tecnico gigliato ha una passione viscerale per il calcio che si traduce in studio ossessivo, anche fuori dal campo. Il quotidiano prova a raccontare l'Italiano fuori dal campo: sposato con Raffaella, il tecnico ha due figli e il primo gioca da centrocampista nell'Under 15 della Fiorentina. L'altro studia Scienze Motorie.

A casa il nativo di Ribera non fa altro che parlare di calcio, sia con la moglie che con i figli. L'angolo che più l'ha colpito di Firenze è Ponte Vecchio, poi qualche cena in collina o magari sulle rampe che portano al Piazzale. Gli piace mangiare bene, l'altra passione è quella per le scarpe per le quali si toglie qualche sfizio.