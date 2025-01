COPPA ITALIA F, Fiorentina batte Milan 2-0: è semifinale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina Femminile batte il Milan 2-0 e, dopo l'1-1 dell'andata, vola in semifinale di Coppa Italia Femminile. La gara è stata sbloccata da un autogol del portiere rossonero Giuliani, nell'intento di smanacciare un pallone in mischia, alla mezzora, dopo una traversa di Bonfantini, mentre il raddoppio porta la firma di Emma Severini su rigore, per atterramento in area di Bonfantini, al 76'. Un raddoppio arrivato dopo che al 55' Bonfantini aveva colpito la seconda traversa ma anche, provvidenzialmente, due minuti quella con cui Ijeh ha sfiorato il pari al 74'.

La Fiorentina incontrerà la vincente di Juventus-Lazio, che si disputerà giovedì pomeriggio: si partirà dal 3-1 dell'andata. Nell'altra semifinale il Sassuolo nel pomeriggio ha battuto l'Inter 2-1 ed è approdato in semifinale dove incontrerà la vincente di Roma-Napoli di domani (1-0 all'andata).