CONFERENCE, Tutte le info sul cammino della Fiorentina

In virtù del pareggio a Guimaraes, la Fiorentina ha chiuso terza nel maxi-girone di Conference League e diversi quotidiani in edicola fanno il punto sul cammino europeo che attende da oggi la squadra di Palladino. Andando direttamente agli ottavi, i viola aspettano che esca la loro avversaria e oggi osserveranno l'urna di Nyon alle 13, quando si sorteggeranno gli accoppiamenti. Ma intanto, la Fiorentina sa che troverà agli ottavi di finale della competizione una formazione che uscirà dalla coppia composta da 13ª o 14ª contro 19ª o 20ª, ovvero tra Panathinaikos o Olimpia Lubiana (teste di serie) e Vikingur Reykjavik o Borac Banja Luka (non teste di serie).

Con l’esito dei playoff (in programma il 13 e il 20 febbraio) e il nuovo sorteggio del 21 febbraio si originerà il tabellone tennistico che porterà dritti alla finale. Se la Fiorentina occuperà lo stesso lato del Chelsea, potrà incrociare gli inglesi già in semifinale. Se invece occuperà il lato opposto dei londinesi, li incrocerà solo nell’eventuale finale. Ma allo stesso tempo potrà ritrovare in semifinale il Vitoria Guimaraes, che ieri le ha dato del discreto filo da torcere.

Dopo le fatiche di Conference i viola potranno ora totalmente concentrarsi sul campionato, dal momento che per rivedere Kean e compagni in campo europeo si dovranno attendere l’andata e il ritorno degli ottavi, in programma il 6 e il 13 marzo.