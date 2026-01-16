Conference League, le date della fase a eliminazione e il tabellone
La Fiorentina affronterà lo Jagiellonia ai playoff di Conference League il 19 e il 26 febbraio, con l'andata in trasferta e il ritorno in casa. Nel caso in cui i viola passassero il turno, affronterebbero una squadra tra Strasburgo e Rakow agli ottavi di finale. Che si terranno il 12 e il 19 marzo.
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinale: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 27 maggio 2026
Questo il quadro finale dei playoff:
KuPS Kuopo-Lech Poznan
Zrinjski-Crystal Palace
Shkendija-Samsunspor
Sigma Olomouc-Lausanne-Sport
Noah-AZ Alkmaar
Jagiellonia-Fiorentina
Drita-Celje
Omonoia-Rijeka
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
