Conference League, le date della fase a eliminazione e il tabellone

Conference League, le date della fase a eliminazione e il tabelloneFirenzeViola.it
Oggi alle 13:53Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina affronterà lo Jagiellonia ai playoff di Conference League il 19 e il 26 febbraio, con l'andata in trasferta e il ritorno in casa. Nel caso in cui i viola passassero il turno, affronterebbero una squadra tra Strasburgo e Rakow agli ottavi di finale. Che si terranno il 12 e il 19 marzo. 

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinale: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 27 maggio 2026

Questo il quadro finale dei playoff:

KuPS Kuopo-Lech Poznan
Zrinjski-Crystal Palace
Shkendija-Samsunspor
Sigma Olomouc-Lausanne-Sport
Noah-AZ Alkmaar
Jagiellonia-Fiorentina
Drita-Celje
Omonoia-Rijeka