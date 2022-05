CONF.L., Ranking: vittoria Roma può aiutare i viola

Il possibile successo della Roma questa sera in Conference League, con il trionfo della squadra di Mourinho nella finale di Tirana contro il Feyenoord, potrebbe fare di riflesso contenta anche la Fiorentina, a poco più di due mesi dal sorteggio dei preliminari della stessa competizione che vedrà protagonisti i viola da fine agosto in poi. Il motivo è semplice: se i giallorossi vinceranno il trofeo il ranking della Federazione italiana si alzerà di conseguenza, anche se di pochi centesimi (ricordiamo che al momento il dato italiano è 15,323 punti).

Un magro profitto (il nuovo coefficiente sarà noto già stasera) ma che di fatto potrebbe agevolare la squadra di Italiano al momento del primo sorteggio: il dato della Fiorentina, a digiuno dalla scena internazionale da quasi sei anni, è infatti pari a 0 (la Uefa proprio quest'anno ha scartato la cifra accumulata nella stagione 2016/17, l'ultima dei viola in Europa) per cui al momento dell'estrazione Biraghi e compagni si dovranno omologare al ranking dell'Italia, che tuttavia allo stato attuale non dà la certezza ai viola di essere testa di serie (anche se è già certo che Nizza e Colonia sono dietro alla Fiorentina). Peraltro il confine tra prima e seconda fascia potrebbe essere proprio attorno ai 15-16 punti nel coefficiente.