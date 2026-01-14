Con Harrison sarà 4-3-3: ecco come giocherà la Fiorentina secondo la Gazzetta

Nella pagina dedicata alla Fiorentina presente nell'edizione odierna, la Gazzetta dello Sport immagina la nuova Fiorentina dopo i recenti colpi di mercato. Su tutti, Jack Harrison del Leeds, il profilo individuato dalla Viola per rinforzare il reparto offensivo e mettere a segno il terzo acquisto della sessione di mercato. Esterno d’attacco duttile, può giocare su entrambe le fasce e risponde alle esigenze dei viola, che vogliono offrire nuove soluzioni offensive a Vanoli.

Ed ecco quindi, secondo la rosea, come cambierà la Fiorentina: dal punto di vista tecnico Harrison è un’ala mancina ideale per il 4-3-3: dinamica, abile nel cross e nel saltare l’uomo, abituata ai ritmi della Premier League, anche se recentemente ha trovato poco spazio. Il classe '96 quindi dovrebbe partire largo a sinistra o a destra nel nuovo 4-3-3 di Paolo Vanoli (dall'altra parte Gudmundsson, con Solomon come alternativa). In mezzo al campo Fagioli, l'altro nuovo acquisto, Brescianini, e uno tra Ndour e Mandragora, con la difesa a quattro davanti a De Gea, linea che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane, con Dodo a destra, Gosens a sinistra e Comuzzo e Pongracic come centrali.