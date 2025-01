FirenzeViola Comuzzo, non bastano 35mln: Commisso ne vuole 40 dal Napoli

vedi letture

Resiste ancora una cospicua differenza tra domanda e offerta sul fronte Pietro Comuzzo, ovvero tra quanto chiede la Fiorentina per liberarsi dal classe 2005 e quanto invece propone il Napoli: secondo quanto riferito a Radio FirenzeViola da Niccolò Ceccarini, i 35 milioni offerti dagli azzurri al momento non bastano più, con i viola che continuano a chiederne 40 per lasciare partire il difensore centrale. Se dunque il Napoli vorrà aggiudicarsi il giocatore, dovrà salire ancora. Contatti constanti, ma con la decisione finale che spetterà sempre a Rocco Commisso.