Comuzzo, cerca il rilancio con il Celje. Per il Corriere dello Sport è la sua occasione

Domani a Celje toccherà di nuovo a Pietro Comuzzo, che da febbraio in poi ha giocato molto meno rispetto al 2024, si legge sul Corriere dello Sport. A gennaio a Fiorentina aveva detto no al club di De Laurentiis blindando di fatto il suo giovane calciatore, segno tangibile che Palladino e la Fiorentina del soldato non ne potevano mai fare a meno. In campionato, salvo le panchine con Atalanta e Genoa per tirare il fiato, le aveva giocate tutte da titolare: venti giornate dal 17 agosto al 19 gennaio con ben quindici gare dentro senza saltare un minuto.

Poi un saliscendi a cui non era abituato, ma dal Napoli in avanti, tra Juventus, Atalanta e Milan, per Comuzzo ci sono stati appena 36’ complessivamente. Insomma, da fine gennaio-inizio febbraio è come se l’onda mediatica e di attenzione gli avesse sconvolto il suo mondo perfetto, e invece di trovare ulteriore slancio si è come fermato. Nonostante tutto Comuzzo non ha fatto una piega mai una parola o un atteggiamento fuori posto, impegno e dedizione totali alla causa con una maturità e una serietà indiscutibili. Aspettando un’altra occasione in Conference, dopo le due avute chiaramente contro il Panathinaikos.