COMMISSO, Telefonata a Cincotta per congratularsi

La Fiorentina riferisce che, alla fine della partita vinta dalla squadra femminile gigliata per 2-1 contro il Tavagnacco, il presidente Rocco Commisso ha chiamato il tecnico delle ragazze viola Antonio Cincotta per congratularsi. Il tycoon gli ha detto che ha visto la sfida in diretta su Violachannel e che è molto contento per questo successo importante. Inoltre ha chiesto al mister cosa pensasse del nuovo Centro Sportivo, e Cincotta ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo passo importantissimo della società.