Commisso ha garantito a Kean l'ambizione della Fiorentina. Il punto della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla dell’incontro avvenuto a Cagliari tra Rocco Commisso e Moise Kean in cui sono state poste le basi per la permanenza dell’attaccante alla Fiorentina anche la prossima stagione. Nulla di definitivo è stato deciso, sottolinea la rosea, ma il presidente gigliato ha avuto modo di far presente a Kean l’affetto e la stima di tutta Firenze nei suoi confronti, garantendogli anche la volontà di non abbassare l’asticella come ambizioni.

Il giocatore ha risposto dicendo come a Firenze stia bene e come però l’obiettivo in questo momento sia solo quello di portare la Fiorentina più in alto possibile. Per il resto sarà necessario aggiornarsi in estate con club come Barcellona, Bayern e alcuni di Premier League che si sono già fatti avanti e sono pronti a fare follie per Moise Kean.