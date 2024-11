COLONNESE A RFV, Ecco perché Comuzzo mi piace

FirenzeViola.it

Francesco 'Ciccio' Colonnese ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', dicendo: "Una volta fui vicino a vestire la maglia della Fiorentina ma non se ne fece di nulla... Lazio e Fiorentina? Vedo dei punti di contatto perché è stato fatto un mercato che ha determinato due rose importanti. La Fiorentina soprattutto davanti ha trovato qualcosa che non aveva da tempo, un ragazzo che vuole fare sfaceli e che vuole recuperare il tempo perso. La squadra gioca per lui e sfrutta le sue qualità al massimo in quanto a esplosività e concretezza. Poi fa la prima punta e non l'esterno: ha cambiato molto la Fiorentina".

Poi c'è il gruppo, tra cui Comuzzo.

"Sicuro. Dietro c'è sempre il lavoro della squadra che difende e attacca in maniera corretta. Questo Comuzzo ha caratteristiche moderne di aggressività e di andare addosso all'uomo, finalmente torniamo in Italia a vedere il contatto fisico che a volte oggi i difensori non hanno più. Ai miei tempi si pensava a non far segnare i Totti, i Del Piero, i Mancini... Poi negli ultimi anni invece abbiamo preso a modello l'estero perdendo l'aggressività dei nostri giocatori ed è un concetto sbagliato".

Quindi le piace.

"Il ragazzo mi piace molto perché risponde alle caratteristiche che un difensore deve avere, dall'aggressività alla qualità nel difendere. Poi devi essere bravo a fare altre cose, ma non puoi prescindere dall'aggressività e dalla voglia di non far fare gol al tuo avversario: Comuzzo sa che l'attaccante va spolpato, che lo deve seguire ovunque".

