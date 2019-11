COLANTUONO, Per i viola vedo solo un futuro roseo

L'ex allenatore dell'Atalanta Stefano Colantuono, presente alla celebrazione al teatro Verdi di Pisa dei vent'anni della morte del presidente nerazzurro Romeno Anconetani, si è fermato a parlare di calcio con i media presenti. Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina riprese da FirenzeViola.it: "La squadra viola ha avuto una partenza un po' a rilento, ma ora sta facendo cose importanti".

Le piace Gaetano Castrovilli?

"E' un giocatore ottimo. Lo conosco bene perché l'ho avuto a Bari, anche se per pochissimo tempo. Direi che per la Fiorentina vedo solo un futuro roseo".

Il centrocampista classe '97 è da Nazionale?

"Non lo so, questi sono problemi di Mancini. Problemi che io al momento purtroppo non ho (ride, ndr)".