Col Napoli si salva solo De Gea, poi Fazzini e Nicolussi. I risultati del Top FV

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:20Primo Piano
di Redazione FV

Stravince David De Gea nel sondaggio Top FV relativo a Fiorentina-Napoli. La nostra redazione vi invita come sempre a votare il migliore in campo nelle gare dell'attuale squadra di Pioli e nella disfatta di sabato sera contro i partenopei, lo spagnolo risulta ampiamente il "meno negativo". A suo favore la metà (768) dei voti totali (1511), tantissimi in più di Jacopo Fazzini, secondo con 488 preferenze. Chiude il podio, a distanza siderale, Hans Nicolussi Caviglia con 72 votazioni.

Il podio Top FV di Fiorentina-Napoli:

1) De Gea, 50,83% dei voti
2) Fazzini, 32,3%
3) Nicolussi Caviglia, 4,77%