CLASSIFICA, Viola al 6° posto, a -1 dalla Juventus

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina corsara all'Olimpico: grazie a un ottimo primo tempo e a una prova in generale molto tenace, i viola battono la Lazio per 2-1, rimettendosi davanti in graduatoria a Milan e Bologna, oltre a portarsi a un solo punto dalla Juventus quinta. Biancocelesti invece sempre al quarto posto con 39 lunghezze. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle ultime due gare valide per il 22° turno.

La classifica di Serie A aggiornata

Napoli 53 (22 gare giocate)

Inter 50 (21)

Atalanta 46 (22)

Lazio 39 (22)

Juventus 37 (22)

Fiorentina 36 (21)

Milan 34 (21)

Bologna 34 (21)

Roma 30 (22)

Torino 26 (22)

Udinese 26 (22)

Genoa 23 (21)

Como 22 (22)

Empoli 21 (22)

Cagliari 21 (22)

Parma 20 (22)

Lecce 20 (22)

Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)