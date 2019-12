CINCOTTA, Ieri una Viola mai doma: non molliamo

Il tecnico della Fiorentina Women's Antonio Cincotta ha così commentato la disfatta di ieri incassata per 1-0 contro la Juventus Women: "Abbiamo giocato un calcio di alto livello contro un grande avversario. Ho visto una Fiorentina mai doma, lo svantaggio non ci è sembrato giusto perché nato da un incidente tecnico in area di rigore. Non molliamo: è finita solo quando vedi il traguardo, che ad oggi è ancora lontanissimo".