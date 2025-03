FirenzeViola Chi sono diffidati, squalificati e infortunati di Fiorentina-Atalanta

Al Franchi domenica per affrontare la Fiorentina arriva l'Atalanta reduce dalla sconfitta contro l'Inter che ha un po' minato i sogni di Scudetto. La squadra di Gasperini vuole riprendere il suo cammino proprio a Firenze, là dove tante battaglie si sono svolte negli ultimi anni, in cerca di tre punti importanti anche solo per blindare il terzo posto in classifica. La Fiorentina dal canto suo non si vuole fermare dopo la vittoria 3-0 contro la Juventus e anche per non perdere il treno delle posizioni europee spera in un altro scalpo importante in questa stagione.

Diffidati e squalificati del match

Ci saranno alcuni calciatori da tenere d'occhio per quanto riguarda eventuali ammonizioni. Nella Fiorentina, arrivano a questa partita delicata da diffidati Nicolò Fagioli, Michael Folorunsho e Luca Ranieri: in caso di giallo durante Fiorentina-Atalanta, scatterà la squalifica automatica per la partita contro il Milan. Per quanto riguarda i bergamaschi, sono Djimsiti e Lookman in due osservati speciali: entrambi arrivano al Franchi da diffidati. Ederson invece sarà squalificato, al pari del tecnico Gian Piero Gasperini che contro l'Inter si è preso il rosso qualche minuto dopo l'espulsione del centrocampista brasiliano.

Gli infortunati

La lista degli assenti si allunga molto se guardiamo a chi dovrà saltare la partita per infortunio. In casa viola saranno assenti Bove e Colpani, ormai ai box da diverso tempo per motivi ovviamente diversi. L'Atalanta dovrà fare a meno di diversi giocatori a causa degli acciacchi fisici: Cuadrado, Kosonou, Posch, Retegui, Scalvini, Scamacca, Sulemana. Tutti assenti dalla sfida del Franchi per infortunio.