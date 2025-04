Cher Ndour alla Gazzetta: "Dobbiamo sognare l'Europa. Voglio la Nazionale"

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua esperienza in maglia viola: “Dopo cinque anni all’estero, sentivo il richiamo di casa. Firenze è la piazza giusta per me. È una squadra molto giovane con un progetto a lungo termine. C’è tutto per lavorare al massimo”.

Rui Costa è stato il suo presidente al Benfica. L’ha sentito quando è tornato a Firenze?

“Non ci sentiamo da due anni. Ho saputo che potrebbe tornare a Firenze e mi farebbe piacere incontrarlo. Mi trattava come un figlio. Mi dava consigli in italiano. Lo stimo al 360 gradi”.

Dove può arrivare la Fiorentina?

“Possiamo e dobbiamo sognare l’Europa. Abbiamo le capacità per arrivarci. Le ultime due vittorie ci hanno dato una forte spinta”.

Qual è il sogno?

“Fare bene con la Fiorentina e nell’Europeo con l’Under 21. E poi la maglia della Nazionale”.