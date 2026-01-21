Cessioni e poi la seconda parte del mercato: la Fiorentina punta Niakaté del Braga

La Fiorentina alleggerisce la rosa e si prepara alla seconda fase del mercato. Il Corriere dello Sport conferma le due cessioni imminenti, Edin Dzeko (a zero) allo Schalke 04, Amir Richardson (prestito con diritto di riscatto a 10 milioni) al Copenaghen. Il club viola, intanto, è alla ricerca di un difensore centrale mancino. Il che non è un fattore vincolante, nel senso che a fronte di un'occasione favorevole la dirigenza viola può serenamente convincersi ad accoglierne uno di piede destro. Sta di fatto che nelle ultime ore è stato fatto un sondaggio per Sikou Niakaté, classe 1999 in forza al Braga.

L'ostacolo è la formula: Paratici e Goretti hanno offerto il prestito con diritto di riscatto, mentre la controparte vorrebbe inserire almeno l'obbligo. Pista su cui si lavora. Poi c’è sempre da tenere presente Diogo Leite dell'Union Berlino. Capitolo fasce: il Corriere dello Sport spiega che tanto dipenderà dalla vicenda di Niccolò Fortini. Rimane in piedi la pista che porta a Daniel Maldini.

