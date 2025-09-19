Cercasi spalla per il gol. La Gazzetta dello Sport: "Kean è da sbloccare, ci prova Fazzini?"

La fame di gol di Moise Kean può diventare la vera scintilla in grado di far decollare la stagione della Fiorentina, si legge su La Gazzetta dello Sport. Da moltiplicare anche le occasioni e la mira perché in tre partite di A non ci sono stati tiri di Kean nello specchio della porta. C’è quindi la ricerca del partner ideale per il centravanti. Non manca la scelta e lo raccontano le prime tre uscite di campionato quando Kean ha cambiato sempre compagno di reparto: a Cagliari è stato Gudmundsson titolare.

Piccoli nella trasferta di Torino e infine sabato scorso contro il Napoli, spazio nell’undici proprio al bosniaco che è stato sostituito nell’intervallo da Piccoli. E con il Como? È questa la grande domanda che accompagna l’avvicinamento alla sfida di domenica prossima. Se fosse la volta di Jacopo Fazzini in un 3-5-1-1, sarebbe la quarta volta su quattro in cui Stefano Pioli cambia alla ricerca della soluzione più efficace in grado di moltiplicare i gol che adesso sono arrivati soltanto da Mandragora e Ranieri. Da non escludere nemmeno la convivenza di Fazzini con Gud, che ha recuperato e sarà a disposizione, oppure una staffetta fra i due.