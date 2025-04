Celje-Fiorentina 0-1, giallo pesante per Moreno: era diffidato e salterà il ritorno

Giallo pesante in casa Fiorentina: al 35’ è arrivata l’ammonizione per Mati Moreno - oggi in evidente affanno in quanto adattato a fare il terzino destro - per un fallo evidente sul capitano del Celje Karnicnik: l’argentino era diffidato dunque salterà la sfida della settimana prossima al Franchi contro la formazione slovena.