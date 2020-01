CECCHERINI, Spunta il Verona ma la situazione...

Spunta un nuova pretendente per Federico Ceccherini, difensore in forza alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky infatti, oltre a Genoa e SPAL sul centrale viola c'è l'interesse dell'Hellas Verona. A Beppe Iachini però, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, il difensore piace, inoltre a lasciare la Fiorentina sembra destinato Luca Ranieri che ha accettato la proposta dell'Ascoli in B per trovare continuità. Quest'ultimo partirà quando la Fiorentina troverà un nuovo difensore (Juan Jesus o un altro profilo che ricopra più ruoli nella difesa). La Fiorentina inoltre può valutare un'offerta del Verona su Ceccherini o Sottil, che nei prossimi giorni incontrerà il direttore sportivo per il rinnovo e per capire se l'esterno vuole andare a giocare con continuità altrove, se sul piatto ci fosse Amrabat.