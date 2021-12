CECCARINI, Ikoné a Firenze il 29/12. Chiesa...

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, ha parlato del mercato della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a RTV38 su Jonathan Ikone: "E' un giocatore della Fiorentina. Non ci sono più dubbi, già il 29 potrebbe essere alla ripresa degli allenamenti con i viola. Dopo il match contro il Bordeaux che il Lille disputerà mercoledì non è escluso che il club di Commisso faccia in modo di ottenere una deroga per farlo già partecipare alle sedute con Italiano prima dell'apertura del mercato del 3 gennaio. In più posso dire che Chiesa resterà alla Juventus. Sia che i bianconeri arriveranno in Champions League, sia che non arriveranno tra le prime quattro: eserciterebbero, anche in quel caso, il diritto di riscatto a 40 milioni di euro".